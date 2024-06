O Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, nesta quinta-feira, no Allianz Parque, em São Paulo, no fechamento da décima rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória colocou o time na terceira posição na tabela, com 20 pontos, o mesmo que tem o Botafogo, segundo colocado, e um a menos que o líder Flamengo.