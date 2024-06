O Palmeiras tirou da base do Corinthians o menino Lucas Flora, de apenas 10 anos, considerado um fenômeno na sua categoria e comparado a Endrick. A informação foi revelada por Claudinei Alves, diretor das categorias de base do clube alvinegro, nesta terça-feira, em entrevista ao "Podpé", podcast do ex-jogador Marcelinho Carioca. O Estadão apurou com fontes ligadas ao rival, que confirmaram a chegada do menino aos juniores do time alviverde.