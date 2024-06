Neymar se recupera de um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e não pôde se juntar ao elenco da seleção brasileira que disputa a Copa América. No entanto, o camisa 10 do Al-Hilal fez questão de prestigiar os companheiros ao assistir de um dos camarotes do SoFi Stadium o jogo Brasil x Costa Rica, nos arredores de Los Angeles, nos Estados Unidos.