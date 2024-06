Neymar voltou a frustrar os torcedores de Santos e Flamengo, que sonham em contar com o atacante em um futuro próximo. Em entrevista para a Fifa, o craque admitiu o desejo de defender o Al-Hilal no Mundial de 2025, que contará com a presença do próprio clube carioca, além de outras grandes equipes do Brasil, a exemplo de Palmeiras e Fluminense.