"Mesmo machucado, eu nunca deixei de ser protagonista". Foi assim que Neymar Jr. definiu sua carreira ao longo dos últimos 20 anos em entrevista à Bandsports. Lesionado, o atacante do Al-Hilal está no Brasil para a quarta edição do leilão beneficente em prol do Instituto Projeto Neymar Jr., que ocorre na noite desta segunda-feira, dia 3 de junho, na cidade de São Paulo.