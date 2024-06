O ex-jogador e apresentador Neto fez duras críticas a respeito da atual situação do Corinthians. O ídolo corintiano abriu o programa "Donos da Bola" falando sobre a negociação do goleiro Carlos Miguel com o Nottingham Forest, e criticou o diretor de futebol Alessandro Nunes e o ex-presidente Duílio Monteiro. Logo em seguida, comentou sobre a rescisão do contrato da patrocinadora master, Vai de Bet, com o clube - o fim do vínculo foi anunciado nesta sexta-feira.