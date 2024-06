Como se a crise no Corinthians não fosse forte o suficiente, mais um problema assolou o clube paulista: a Neo Química Arena ficou mais de 24 horas sem luz. Segundo a Enel, a "interrupção no fornecimento de energia, que teve início nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, ocorreu em razão de um defeito interno nas instalações do estádio".