A derrota para o América-MG, por 2 a 0, no domingo, em Belo Horizonte, não abalou a confiança de Nelsinho Baptista. O treinador acredita que o time de Campinas está em evolução. Satisfeito com a postura da equipe no Independência, apesar do revés, Nelsinho disse que já dá para ver alguns jogadores produzindo mais e elogiou a disposição do elenco neste início de trabalho.