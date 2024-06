Depois de estrear bem no comando técnico da Ponte Preta, ao vencer o CRB por 4 a 2, no último domingo, o técnico Nelsinho Baptista quer conhecer rapidamente o elenco que tem em mãos. Para isso, foi agendado um jogo-treino contra a Portuguesa, que será realizado nesta quinta-feira, no período da tarde, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.