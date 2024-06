A vitória sobre o Ceará por 3 a 1, na terça-feira, no estádio Moisés Lucarelli, elevou a confiança da Ponte Preta para o clássico com o Guarani, no domingo, às 18h30, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Nelsinho Baptista descartou qualquer favoritismo do time alvinegro, apesar de o rival ser o lanterna da competição.