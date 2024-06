Andreas Pereira entrou para a história da seleção brasileira no dia 12 deste mês ao se tornar o primeiro jogador nascido fora do País a balançar as redes pela equipe nacional. O meio-campista, nascido na Bélgica, agora realiza o sonho de defender o Brasil numa competição oficial. E, na véspera da segunda partida da equipe na Copa América, ele projeta uma possível estreia no torneio.