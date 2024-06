Autor do gol que abriu caminho para a goleada sobre o Atlético-MG, por 4 a 0, em Belo Horizonte, o volante Aníbal Moreno não quer saber de euforia exagerada no Palmeiras. Nesta quinta-feira, o time busca a quarta vitória seguida no Brasileirão, no Allianz Parque, diante do Red Bull Bragantino, e o argentino pede respeito ao oponente.