O Mirassol levou a melhor no duelo paulista contra o Guarani nesta terça-feira, no estádio José Maria dos Campos Maia. Sem sofrer, o time da casa superou o rival estadual por 3 a 0, encostando no pelotão de frente da Série B do Campeonato Brasileiro, em partida válida pela oitava rodada. De quebra, deixou o Guarani na lanterna.