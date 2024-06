Messi cobrou falta no ângulo. Vargas empatou de cabeça. Esse foi o último duelo entre Argentina e Chile em uma Copa América. Três anos depois, os campeões mundiais e a 'Roja' voltam a se encontrar, na segunda rodada do Grupo A da atual edição do torneio, desta vez em um palco que traz más lembranças para a 'Albiceleste' e seu capitão.