Em amistoso sem gols e sem emoções, a França ficou no zero a zero com Canadá, neste domingo, no Estádio Matmut Atlantique, em Bordoux, uma semana antes do início da Eurocopa. Principal nome do time, Mbappé entrou apenas na segunda metade do segundo tgempo. A seleção francesa vai estrear no torneio continental no próximo dia 17, diante da Áustria, pelo Grupo D.