Kylian Mbappé sempre se esquivou sobre a possibilidade de estar fechado com o Real Madrid. Mostrou respeito ao antigo clube, o Paris Saint-Germain, e também à futura casa, evitando tumultuar o ambiente antes da final da Liga dos Campeões. Nesta segunda-feira, o atacante usou as redes sociais para quebrar o silêncio e mostrar, em três idiomas, toda a sua felicidade com o acerto.