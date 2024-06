O Dallas Mavericks impediu o título do Boston Celtics na última sexta-feira com uma vitória arrasadora no jogo 4 da final da NBA. A 'varrida', termo usado quando uma equipe vence por 0, só não aconteceu graças à atuação memorável de Luka Doncic, cestinha da partida com 29 pontos. Ele ainda contribuiu com cinco assistências e cinco rebotes. O esloveno, de apenas 25 anos, foi muito elogiado pelo técnico Jason Kidd.