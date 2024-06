A Ponte Preta fez Nesta sexta-feira o seu último treino em Campinas antes de embarcar para Belo Horizonte, onde domingo encara o América-MG, no estádio Independência, às 18h30, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Nelsinho Baptista teve que lidar com uma baixa de última hora, que sequer irá viajar com o restante do grupo.