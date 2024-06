Morando no Brasil, onde divide seu tempo com as corridas de Stock Car e em jogos no Morumbi do São Paulo, seu clube de coração, na companhia do filho "mais do que roxo" Pipo, Felipe Massa revelou ao Estadão enorme confiança em sair vencedor do processo que abriu contra a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e a Fórmula 1, para ser declarado o campeão da temporada 2008.