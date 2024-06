Nesta reta final de preparação para a estreia na Copa América, o zagueiro Marquinhos reconheceu o bom momento que vive a Argentina e admitiu que a equipe comandada por Lionel Scaloni é a principal candidata ao título do torneio. No entanto, em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira, ele deixou claro que a seleção brasileira tem todas as condições de mudar esse panorama.