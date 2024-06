O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, publicou uma nota em que tenta justificar os últimos resultados ruins do clube. A publicação vem depois de o executivo de futebol, Alexandre Gallo, prometer reforços para o elenco, após ser questionado sobre o time, que perdeu por 3 a 1 diante do Novorizontino na sexta-feira. Após a derrota, já no percurso de volta para São Paulo, no entanto, a insatisfação da torcida resultou em um cerco ao ônibus do clube em uma rodovia.