O UFC 302, realizado na noite deste sábado e início de domingo (horário de Brasília) em Newark, Nova Jersey, foi emocionante até quase o apagar das luzes. Isso porque, no principal embate da noite, o russo Islam Makhachev derrotou Dustin Poirier apenas no 5º round, após diversas tentativas de levar o americano para o chão. No co-main event, Paulo Borrachinha e Sean Strickland tiveram uma luta decepcionante.