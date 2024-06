Em jogo com dois gols anulados de Lukaku, a Bélgica estreou com derrota na Eurocopa. No Deutsche Bank Park, em Frankfurt, a equipe belga jogou abaixo do esperado, falhou mais do que o esperado na defesa e acabou sendo superada pela Eslováquia por 1 a 0, nesta segunda-feira. A partida, contudo, ficou marcada pela atuação excessiva do VAR, no segundo lance decisivo protagonizado por Lukaku, aos 40 minutos do segundo tempo.