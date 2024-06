A Bélgica continua viva na luta por vaga às oitavas de final da Eurocopa. Com grande atuação do atacante Lukaku, o algoz do Brasil na Copa do Mundo de 2018 venceu a Romênia por 2 a 0, neste sábado, no RheinEnergieStadion, em Colônia, pela segunda rodada, e vai para o último jogo com chances de classificação.