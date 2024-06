A noite de quinta-feira teve um desfecho especial para um jogador que, no Flamengo, tem status apenas de coadjuvante. Autor dos dois gols da vitória de 2 a 1 sobre o Grêmio, Luiz Araújo ainda foi parabenizado pelo atacante Neymar no vestiário. Destaque do duelo, o camisa sete deve herdar uma vaga no time titular neste final de semana já que Everton Cebolinha sofreu uma lesão muscular.