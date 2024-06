Dando sequência à preparação para o confronto com o Vasco, na quinta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras fez um jogo-treino na Academia de Futebol na manhã deste sábado, em evento marcado pela presença de 800 sócios-torcedores e um clima de despedida para o zagueiro Luan.