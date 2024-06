Jogador mais experiente do atual elenco do Corinthians, o lateral-direito Fagner só deverá voltar a jogar no final do mês. O atleta, de 34 anos, foi submetido a exames que constataram uma lesão de grau 2 na coxa direita, sofrida em 28 de maio, diante do Racing-URU, no duelo válido pela Copa Sul-Americana. A informação foi divulgada pelo ge.