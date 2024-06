Palmeiras e Botafogo serão adversários nas oitavas de final da Copa Libertadores. O confronto foi definido no sorteio do mata-mata da competição continental, realizado nesta segunda-feira. Único duelo entre brasileiros, a partida tem ares de revanche. Isso porque a rivalidade entre os clubes ganhou contornos extracampo após os cariocas perderem o Brasileirão do ano passado para os paulistas. Desde então, denúncias de manipulação, trocas de farpas e processos na Justiça marcaram a relação entre dirigentes.