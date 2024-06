A lista de desfalques do Guarani para o dérbi 207, contra a Ponte Preta, no próximo domingo, no Brinco de Ouro, pela 13ª rodada da Série B do Brasileiro, ganhou mais um nome. Substituído ainda no primeiro tempo da derrota para o CRB, por 1 a 0, em Maceió, no sábado, o lateral-direito Heitor sofreu uma entorse no joelho direito.