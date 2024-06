A Alemanha abriu a Eurocopa com vitória por 5 a 1 contra a Escócia pelo Grupo A, na Allianz Arena. A apreensão da torcida alemã pelos fracassos nos dois últimos mundiais foi respondida pelos jovens jogadores do time, que mostraram o potencial de mudança que eles carregam junto ao trabalho de Julian Nagelsmann. Apesar da festa dos escoceses nas arquibancadas e nas ruas de Munique, o time tentou basear-se em uma retranca, o que evidenciou as deficiências defensivas, as quais só não são piores que a inatividade do ataque.