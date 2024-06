Após três dias de folga, os jogadores do Corinthians se reapresentaram no CT Joaquim Grava, onde foram submetidos a exames médicos e físicos. O time só volta a jogar no dia 11, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, diante do Atlético-GO, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.