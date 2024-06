Josh Jacobs, "running back" do Green Bay Packers, comentou sobre as expectativas para o jogo contra o Philadelphia Eagles que será realizado no Brasil e afirmou que, apesar de o verde ser a cor predominante de ambos os times, a NFL (liga de futebol americano) pediu às equipes que usem outras cores no duelo a ser disputado na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, em São Paulo.