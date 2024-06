A definição do Grupo C veio com dois empates sem gols, mais uma apresentação abaixo do esperado da líder Inglaterra - não encantou na Eurocopa ainda - e com a Dinamarca garantindo a segunda posição por menos cartões amarelos que a Eslovênia, festiva por avançar pela primeira vez aos mata-matas sem nenhuma derrota - empatou todas. A Sérvia, em último, se despediu. Com os resultados, a Croácia está matematicamente eliminada também.