Duas forças para a Eurocopa que começa no próximo dia 14, Inglaterra e a anfitriã Alemanha tiveram sentimentos distintos em amistosos preparativos para o segunda mais importante torneio de seleções do planeta nesta segunda-feira. Enquanto os ingleses desencantaram na etapa final e venceram, com time rodada, a Bósnia Herzegovina, por 2 a 0, os comandados de Julian Nagelsmann ficaram no 0 a 0 com a defensiva Ucrânia.