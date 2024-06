Já está virando rotina. Na noite deste sábado, o atacante Endrick marcou um gol nos últimos minutos da partida e garantiu a vitória da seleção brasileira contra o México por 3 a 2. O jogo amistoso, disputado no Estádio Kyle Field, no Texas, foi exibido ao redor do mundo e ganhou grande destaque na Espanha, onde o futuro jogador do Rela Madrid foi muito elogiado.