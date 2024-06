O mesa-tenista Hugo Calderano derrotou o sueco Mattias Falck por 3 sets a 1, neste sábado, de virada, e está entre os quatro melhores competidores do WTT Star Contender Liubliana, na Eslovênia. Ele chegou à vitória no confronto das quartas de final com parciais de 3/11, 11/3, 11/9 e 12/10. Ainda neste sábado, o principal representante do Brasil na modalidade, também havia jogado pelas oitavas de final.