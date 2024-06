Parece filme repetido. Nos últimos anos, não importa a competição, o destaque do Santos é o goleiro. Depois de João Paulo salvar muito a equipe nas competições passadas, a torcida agora vê Gabriel Brazão ser o destaque com a grave lesão do titular. Herói no empate sem gols contra o Mirassol ,pela Série B, o camisa 77 celebrou a sequência de jogos.