O terceiro treino livre do GP do Canadá de Fórmula 1, neste sábado em Montreal, foi emocionante após a decepção da chuva de sexta-feira. Lewis Hamilton garantiu o melhor tempo da semana com 1min12s549 seguido pelo tricampeão e líder do campeonato Max Verstappen (1min12s923). Charles Russell, da Mercedes, ficou em terceiro, com 1min12s957.