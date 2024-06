Com o objetivo de retornar ao G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos terá força máxima para enfrentar o Mirassol nesta terça-feira, às 19h, no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 12ª rodada. Guilherme, que foi poupado das atividades na última sexta-feira, voltou a treinar normalmente neste domingo e tem grandes chances de ser confirmado entre os titulares, até por ser um dos pilares do esquema tático do técnico Fábio Carille.