O clima esquentou no estádio Brinco de Ouro da Princesa nesta quarta-feira. Membros de torcida organizada foram recebidos na sala de imprensa do clube e cobraram o elenco antes do duelo com a Ponte Preta, marcado para o próximo domingo, às 18h30, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.