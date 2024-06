O ápice do futebol exibido pelo Palmeiras de Abel Ferreira foi há mais de uma temporada e, desde então, o torcedor se habituou a ver um time que mesmo jogando mal era capaz de superar os adversários. Neste domingo, diante do Criciúma, a equipe alviverde deu amostras do retorno desse estilo - ainda longe de ser o time feroz e implacável de outros tempos - e venceu o time catarinense por 2 a 1, com gols de Gustavo Gómez e Lázaro, pela sétima rodada do Brasileirão, no Estádio Heriberto Hülse.