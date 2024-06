O goleiro Matija Sarkic, do Millwall, da 2ª Divisão do Campeonato Inglês, e da seleção de Montenegro, morreu neste sábado (15) após sofrer um mal-estar em seu apartamento, segundo a imprensa inglesa. Os amigos chamaram por socorro, mas não conseguiram evitar o falecimento do atleta, que esteve em campo no dia 05 de junho, na derrota de Montenegro para a Bélgica, em amistoso, por 2 a 0.