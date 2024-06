Com um resultado histórico, a Geórgia garantiu a sua classificação na próxima fase da Eurocopa nesta quarta-feira ao derrotar Portugal por 2 a 0, na Arena Schalke. Kvaratskhelia e Mikautadze fizeram os gols que asseguraram a equipe como uma das terceiras melhores colocadas da Eurocopa. Dono do primeiro posto do Grupo F por antecipação (seis pontos), a seleção portuguesa jogou desfalcada de seus principais nomes.