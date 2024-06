Com todos à espera da chuva que não apareceu, os pilotos foram à pista no Circuito Giles Villneuve, neste sábado, em Montreal, para definir suas posições no GP do Canadá. Em final eletrizante, George Russell fez o mesmo tempo de Max Verstappen ao final do treino classificatório: 1min12s000 e conquistou a pole. Como o holandês foi o segundo a cravar a marca, o critério de desempate favoreceu a Mercedes.