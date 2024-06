O árbitro Alex Gomes Stefano, responsável por apitar o duelo entre Atlético-GO e Criciúma, que terminou com vitória do time catarinense, por 2 a 1, na noite de quarta-feira, registrou em súmula que expulsou um gandula da partida por ajudar o goleiro Ronaldo, da equipe goiana, a arrumar uma barreira antes de uma cobrança de falta. A partida, válida pelo Brasileirão, foi disputada no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.