Improvisado pelo lado esquerdo do campo, e com a missão de chegar na área para tentar as finalizações, Gabriel Menino teve o sentimento de dever cumprido ao final do jogo em que o Palmeiras derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Na reapresentação do Palmeiras, nesta sexta-feira, ele valorizou a aposta feita pelo técnico Abel Ferreira.