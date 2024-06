O atacante Gabigol foi a novidade na atividade programada pelo técnico Tite neste sábado, no Ninho do Urubu. O jogador havia sido liberado pela diretoria do Flamengo para viajar até a Suíça, a fim de participar do julgamento na Corte Albitral do Esporte (CAS). A audiência, que estava marcada para esta sexta-feira, foi adiada e não tem nova data para ser realizada.