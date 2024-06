O Palmeiras tem interesse em ter Gabigol em seu elenco em 2025. O atacante tem contrato com o Flamengo apenas até o fim do ano e já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe na semana que vem. Ou seja, ele poderia se transferir para outro time em janeiro sem a necessidade de o clube carioca receber uma contrapartida financeira. A saída já é trabalhada pelo staff do atleta.