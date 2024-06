Jogadores costumam definir os jogos grandes como equilibrados e sem favoritos. Mas o meio-campista Frattesi, da atual campeã Itália, surpreendeu nesta segunda-feira ao admitir que sua seleção sofrerá no duelo da segunda rodada da Eurocopa contra a Espanha, na quinta-feira. Na visão do jogador da Inter de Milão, a adversária "está à frente no momento" e dará poucas oportunidades no duelo marcado para Gelsenkirchen.