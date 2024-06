A França marcou a sua estreia na Eurocopa com vitória. A equipe do técnico Didier Deschamps venceu a Áustria por 1 a 0 nesta segunda-feira, em Düsseldorf, e garantiu os seus primeiros três pontos na competição. O resultado deixa holandeses e franceses empatados na primeira colocação do Grupo D. Apesar do placar enxuto, as duas seleções criaram muitas oportunidades e o final da partida foi dramático, com os austríacos pressionando o rival em busca do gol de empate.